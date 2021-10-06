«خليفة للابتكار» يدعم الباحثين في تأسيس شركات ناشئة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

نظم مركز خليفة للابتكار في حرم الجامعة يوماً مفتوحاً للابتكار بهدف تمكين الطلبة والباحثين من التفاعل مع المهنيين العاملين في مجالات الابتكار والملكية الفكرية والاطلاع بشكل مباشر على طرائق حماية الاختراعات ومقاضاة قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتطبيقات التكنولوجيا، وإنشاء الشركات التكنولوجية الناشئة، وذلك تحت عنوان «إحداث أثر لحياة أفضل» وتضمن ندوات نقاشية وحوارات ملهمة وعيادات ابتكار موازية وفعاليات لإنشاء شبكات العلاقات، كما تم استعراض بعض براءات الاختراع الأكثر تطوراً في جامعة خليفة إضافة إلى بعض محافظ الشركات الناشئة في مركز خليفة للابتكار.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، رئيس مجلس إدارة مركز خليفة للابتكار نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: إن اليوم المفتوح للابتكار هدفه الالتقاء بالباحثين القدامى بهدف التعرف إلى الفرص الذي يمنحها مركز خليفة للابتكار بغرض تمويل بحوثهم لإنشاء الحاضنات، مشيراً إلى أن المركز مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

ومن جانبه أوضح الدكتور يحيى المرزوقي، مستشار مكتب الرئيس التنفيذي في توازن: يعد اليوم المفتوح للابتكار منبراً مثالياً يتيح لمجلس التوازن الاقتصادي والشركاء إظهار الالتزام في بناء القدرات الإماراتية في العديد من التخصصات المتنوعة في مجالات البحث والتطوير، كما تتيح قنوات الحوار التأكيد على المعلومات القيمة التي يحظى بها المشاركون والتي تركز على أفضل الطرائق المستخدمة في دمج البحوث التطبيقية في التطبيقات العملية لتأتي بعد ذلك مرحلة التطوير الفعلي للنماذج الأولية الصناعية. وفي هذا الإطار، تدعم توازن عملية توفير الظروف الملائمة واللازمة لتطوير الابتكار وإيجاد الحلول المحلية ونقل ذلك إلى السوق.

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