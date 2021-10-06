بلدية أبوظبي تنجز مشروع طريق خدمة و67 موقفاً في الوثبة

المصدر: (أبوظبي - وام )

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، مشروعاً استهدف إنشاء طريق خدمة، و67 موقف سيارات للمحلات التجارية في الوثبة جنوب، وذلك بتكلفة تعدت مليون درهم.

ويعزز المشروع من تحسين الحركة المرورية في المنطقة، وتوفير طريق خدمة بمواصفات ذات جودة عالية يحقق احتياجات سكان المنطقة والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إسعاد المواطنين والمقيمين، وتحسين المظهر العام بما يواكب التطور والنمو العمراني، وتعزيز معايير جودة الحياة في مدينة أبوظبي.

وتضمن المشروع العديد من المحاور منها: تنفيذ طريق خدمة بطول 250 متراً طولياً، وتنفيذ 67 موقفاً للسيارات، وإنشاء ممرات مشاة بمساحة 2,446 متراً مربعاً وغيرها من التحسينات الإنشائية.

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