تكليف «الياه سات» بدراسة توسعة أسطولها عبر إطلاق قمرين صناعيين جديدين للدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات أو المجموعة»، الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، عن تكليفها رسمياً بإجراء دراسة شاملة لدعم إبرام عقد بهدف زيادة السعة الفضائية التي تستفيد منها حالياً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بالشريك الاستراتيجي لشركة الياه سات من خلال القمرين الصناعيين «الياه 1» و«الياه 2»، عبر تصنيع وإطلاق قمرين صناعيين إضافيين محتملين هما «الياه 4» و«الياه 5»، وذلك توطيداً لعلاقتها الحالية مع حكومة الإمارات.

وستعمل السعة الجديدة المرتقبة على تعزيز الإنتاجية العالية لخدمات الاتصالات الآمنة المتعاقد عليها حالياً في القمرين «الياه 1» و«الياه 2» مع توسيع نطاق التغطية وتحسين القدرات التقنية وإضافة سعات فضائية جديدة لتلبية متطلبات الجيل القادم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيسهم الاستخدام المشترك للقمرين الصناعيين «الياه 4» و«الياه 5»، بالإضافة إلى القمرين الصناعيين الحاليين «الياه 1» و«الياه 2» المتوقع أن يواصلا العمل لعدة سنوات قادمة، في تعزيز خطط النمو المستقبلي لشركة «الياه سات» وتمكينها من تحقيق أرباح وعائدات أقوى للمساهمين على المدى الطويل.

وستتابع «الياه سات» عملية طلب تقديم العروض لتحديد الشركات المصنعة للأقمار الصناعية القادرة على تقديم أفضل حلول الاتصالات من الناحيتين التقنية والتجارية، لتصنيع قمرين صناعيين ثابتين بالنسبة إلى الأرض بهدف إطلاقهما المحتمل بحلول العام 2026.

وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الياه سات»: حظيت «الياه سات» بمكانة مرموقة كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تعدّ الممكّن الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات الفضائية. ويسهم التوسيع المحتمل لأسطولنا المخصص لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز عقودنا طويلة الأجل، والارتقاء بمكانتنا كالشريك المفضّل للحكومة والمزود الأساسي للاتصالات الفضائية المتطورة عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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