توسيع قاعدة بيانات كبار المواطنين لتشمل الملف الصحي وحالة التطعيم

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

كشفت وزارة تنمية المجتمع أنها بصدد توسيع نطاق قاعدة بيانات كبار المواطنين، لتشمل الملف الصحي التفصيلي، وحالة التطعيم وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة، مؤكدة أن لديها قاعدة تشمل إمارات الدولة كافة ويتم تحديثها بشكل سنوي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وذكرت أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تضمنت مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، موضحة أن القانون رقم «9» لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين يضمن لهم 9 حقوق تصدرها الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، وغيرها، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وضمان توفير البيئة المؤهلة والمسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في المجتمع بفئاته العمرية كافة.

ويؤمن القانون لكبار المواطنين الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، كما يحميهم القانون من خلال الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون. ويحظى كبار المواطنين بالمعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات المسكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها. وتضمن القانون عقوبات إنشاء وتشغيل مؤسسات مخالفة وإهمال وإساءة وعنف ضد كبار المواطنين والعلم بوقوع أذى من دون إبلاغ وزارة تنمية المجتمع أو مراكز الشرطة.

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