تواصل انخفاض الإصابات بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

‌واصلت الإصابات الجديدة بـ«كوفيد ـ 19» الانخفاض حيث سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس 176 حالة جديدة فقط، وتفصيلاً أعلنت الوزارة عن إجراء 364.265 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737.073 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2104 حالات. كما أعلنت عن شفاء 258 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 730.093 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم 44.793 جرعة من لقاح «كوفيد-19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20.273.265 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 204.98 جرعة لكل 100 شخص.

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