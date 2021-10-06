إطلاق بروتوكول الجرعة الداعمة لـ«فايزر- بيونتك» و«سبوتنيك»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، عن إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحي «فايزر - بيونتك» و«سبوتنيك» ضد «كوفيد 19» والمصرح بهما للاستخدام الطارئ، وذلك ضمن جهود الحملة الوطنية للتطعيم.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»: إن القطاع الصحي قام بدور فاعل في تعزيز الاستجابة الوطنية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» واحتواء تداعياته وساهم مع بقية القطاعات الحيوية في توفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة للتصدي لتحديات الجائحة الصحية والوصول إلى التعافي.

وأضافت: إن هذا النهج الاستباقي نعتز به، ونفتخر بأننا من أوائل الدول التي حولت تحديات «كوفيد 19» إلى فرص سانحة والاستفادة من التجارب كافة التي مررنا بها لنصبح نموذجاً عالمياً يحتذى.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي استثمر إمكانياته في المجال البحثي من أجل الوصول إلى المستهدفات التي نشهدها اليوم، ومن أبرزها اللقاحات الآمنة، إلى جانب بروتوكول العلاج الآمن في مستشفيات الدولة.

جهود

وقالت الدكتورة الغيثي: يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 94.78%، في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 84.39 % من إجمالي السكان.

وأشادت بالدور المجتمعي الذي ساهم في نجاح الحملة الوطنية للتطعيم، إذ قدمت الدولة أكثر من 20 مليون جرعة لقاح «كوفيد 19».

وقالت الدكتورة الغيثي: إن من ضمن جهود الحملة الوطنية للقاح إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحي «فايزر - بيونتك» و«سبوتنيك» ضد «كوفيد 19» والمصرح بهما للاستخدام الطارئ.

وأضافت: يأتي ذلك بناء على الدراسات والتوصيات المحدثة بإعطاء الجرعة الداعمة للأفراد المطعمين بالجرعتين الأساسيتين من لقاح «فايزر - بيونتك» ولقاح «سبوتنيك»، وذلك بعد مرور 6 أشهر بعد الجرعة الثانية.

فئات

وأشارت إلى أن الفئات التي يجب عليها أخذ الجرعة الداعمة تشمل فئة كبار المواطنين والمقيمين من عمر 60 عاماً فما فوق وفئة أصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 50 و59 عاماً، بالإضافة إلى فئة الأفراد الذين يعيشون في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد من عمر 18 عاماً فما فوق.

ولفتت إلى أن هذا البروتوكول لا يطبق على الفئات التي أخذت تطعيم «فايزر - بيونتك» أو «سبوتنيك» بعد تطعيم ساينوفارم كجرعة داعمة.

وأضافت: نوصي الأفراد المؤهلين لتلقي الجرعة الداعمة بالحرص على أخذها بموعدها.

وقالت: إن دولة الإمارات تبوأت مكانة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وصنفت من أولى الدول عالمياً في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل تضافر الجهود من جميع القطاعات وتحقيق التوازن الاستراتيجي والوصول إلى التعافي المستدام.

وأكدت الدكتورة الغيثي، ضرورة التكامل المجتمعي في هذه المرحلة الراهنة بهدف الحفاظ على جميع المكتسبات المحققة.

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