مكتوم بن محمد: دبي رسخت مكانتها أهم مركز بالمنطقة في الشحن والخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن التطورات التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين أبرزت الأهمية الكبيرة لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية الذي نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كأهم مركز له في المنطقة بفضل الاستثمار في إرساء بنية تحتية عالمية المستوى وفائقة الكفاءة .

والتي تُعد من بين عناصر البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة لشركائها من شركات الشحن الدولية لتمكينها من ممارسة أعمالها بالسرعة والكفاءة المطلوبة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، سكوت برايس، رئيس شركة «UPS» العالمية وذلك بمقر مبنى القادة في إكسبو 2020 دبي. وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشركة العالمية التي طالما جمعتها بدبي علاقة شراكة وتعاون وثيق والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتطرّق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز تلك الشراكة وتوسيع نطاقها، بما ينسجم مع نهج دبي في توطيد دعائم التعاون البنّاء مع كبرى المؤسسات العالمية ضمن مختلف القطاعات وسعيها المستمر لتهيئة أفضل الظروف التي تمكنها من مواصلة النمو والازدهار.

ودون سموه في حسابه عبر «تويتر»: التقيت اليوم «أمس»، بالسيد سكوت برايس رئيس شركة UPS العالمية الشريك اللوجستي لمعرض إكسبو 2020، وناقشنا سبل التعاون لدعم نمو قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وأبرز التقنيات التي تتبناها الشركة في القطاع. دبي تحتضن الابتكار لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي مهم بالشراكة مع أهم شركات القطاع.

اهتمام

وتناول اللقاء كذلك الأهمية الكبيرة التي توليها دبي لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية والذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للتجارة، وأسلوب العمل الذي تتبعه الإمارة وما تتخذه من إجراءات تراعي فيها أرقى المعايير والممارسات العالمية، بهدف توفير أفضل بيئات العمل الداعمة للقطاع الخاص وتمكين مؤسساته على تنوع تخصصاتها من القيام بأعمالها بأسلوب يكفل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومن جهته، أكد رئيس شركة UPS العالمية اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة مع دبي، ودور الشركة كشريك لوجستي رسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وإسهامها في هذا الحدث العالمي الضخم الذي يجمع 192 دولة، وما يمثله من فرصة نموذجية لتبادل الأفكار والتجارب والرؤى لصنع مستقبل واعد حافل بالفرص.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

طاقة شمسية

وأعلنت شركة UPS في «إكسبو 2020 دبي» إطلاق محطات شحن باستخدام الطاقة الشمسية كلياً الأولى من نوعها في العالم والمخصصة لتغذية أسطول مركبات التوصيل التابع للشركة بالطاقة ودون الحاجة لوصلها بالشبكة الكهربائية، وذلك تأكيداً على دور معرض إكسبو بوصفه المنصة العالمية الأبرز لاستعراض أحدث التقنيات والاختراعات في العالم.

أعمال

تمارس شركة UPS أعمالها في 220 دولة في المنطقة والعالم، من خلال فريق ضخم يناهز قوامه 450 ألف موظف، فيما بلغت إيراداتها في العام 2020 ما يقارب 85 مليار دولار.

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