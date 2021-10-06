ولي عهد رأس الخيمة: نحتفي بمربي الأجيال صانع العقول

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفي بـ«اليوم العالمي للمعلم» إنما تحتفي بمربي الأجيال وصانع العقول الذي تتخرج على يديه فلذات الأكباد ليسهموا في بناء الوطن كل في ميدانه. وقال سموه بهذه المناسبة: إننا نقف في هذا اليوم احتراماً وتبجيلاً، وفخراً بالمعلم ورسالته السامية التي تركز على صناعة الأجيال وبناء الكفاءات ومحو ظلمات الجهل وبث أنوار العلم والمعرفة ومن ثم الأمل في دروب الوطن ومدنه.

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