حمدان بن زايد: التعليم من أعظم المهن مكانة وسمواً في المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رسالة شكر وتقدير لكل معلم ومعلمة على جهودهم وإخلاصهم في نشر العلم والمعرفة وتربية الأجيال، حيث دوّن سموه في حسابه عبر «تويتر»: في «اليوم العالمي للمعلم» رسالة شكر وتقدير نوجهها لكل معلم ومعلمة على جهودهم وإخلاصهم في نشر العلم والمعرفة وتربية الأجيال، سطرتم بتضحياتكم أروع الأمثلة وأديتم رسالتكم السامية التي يفتخر بها الوطن، ستبقى مهنة التعليم من أعظم المهن مكانة وسمواً في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز