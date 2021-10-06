الإمارات تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام )

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في الاجتماع الثالث عشر للنواب العموم والمدّعين العامين، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعضاء النيابة العامة وقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام. وتم عرض تجارب الدول الأعضاء، حيث عرضت النيابة العامة للدولة ممثلة بعبد الله علي البلوشي رئيس نيابة بنيابة عجمان الكلية، تجربتها في تطبيق الخدمة المجتمعية، والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقاً لتشريعات الدولة، وتعد أحد الأنظمة الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي، وتعد من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

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