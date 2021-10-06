محمد بن زايد يعزي سلطان عمان في ضحايا «شاهين»

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.. اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان في ضوء الحالة المدارية «شاهين» التي تمر بها البلاد منذ أيام.

تداعيات

وعبّر سموه خلال الاتصال عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان الشقيقة، حكومة وشعباً ووقوفها إلى جانبها في مواجهة تداعيات هذه الحالة.

مواساة

وقدم سموه خالص تعازيه ومواساته إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في ضحايا العاصفة، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين.. داعياً الله أن يحفظ السلطنة وشعبها الشقيق من كل مكروه.

من جانبه، شكر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مبادرته الطيبة وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سلطنة عمان وشعبها.

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