أكاديمية شرطة دبي تهنئ المعلمين بيومهم العالمي

المصدر: (دبي ـ البيان)

هنأت أكاديمية شرطة دبي، المعلمين بيومهم العالمي، وذلك خلال الملتقى الافتراضي، الذي نظمته الأكاديمية احتفاءً بيوم المعلم. وأكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن الجميع يؤمن بأهمية دور المعلم ومكانته في المجتمع، في تربية الأبناء وتأهيلهم للمستقبل، فالمعلم ركيزة رئيسية في صياغة ملامح الغد، واليوم يستحق أن يقف له الجميع احتراماً وتقديراً لجهوده. وأعرب مدير أكاديمية شرطة دبي، عن خالص شكره وتقديره لمؤسسي هذا الصرح العلمي المميز، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والمتابعة المباشرة لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والشكر موصول للكادر الإداري الذي لم يتأخر يوماً في تقديم كافة التسهيلات التي تخدم العملية التعليمية.

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