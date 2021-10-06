إطلاق برنامج «إعداد وتأهيل قيادات 50»

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أطلقت منطقة رأس الخيمة التعليمية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، مبادرة برنامج «إعداد وتأهيل قيادات 50» بما يحقق الغايات العليا للدولة، ويتفق مع الدور الأساس للتعليم في رؤية دولة الإمارات 2071، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية، أمس، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المعلم العالمي، وأدار الجلسة الإعلامي محمد غانم مدير إذاعة رأس الخيمة.

وأكدت آمنة قضيب الزعابي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لدور المعلم، لإنشاء جيل واعٍ ومتعلّم، يحمل معه القيم والمبادئ الإنسانية، ويكون قادراً على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته، وغرس قيمة المعلم في أذهان الطلبة، تقديراً لجهود المعلمين المتواصلة في تربية الأجيال المتعاقبة. وأشارت إلى أن برنامج «إعداد وتأهيل قيادات 50» لإعداد وتأهيل القادة من الصف الثاني، يستهدف تأهيل 50 كادراً من القيادات سنوياً، في المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي والاتحادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز