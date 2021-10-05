الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد رطباً صباحاً على السواحل يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا.

أما بعد غد "الخميس" فيكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً- صحوا إلى غائم جزئياً والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما عن يوم الجمعة فتوقع المركز أن يكون الطقس رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية - صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل فتوقع المركز أن يكون رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً- صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهارا خاصة غرباً وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً وتكون الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة غرباً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج متوسطا الى مضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق صباحاً خاصة شرقاً وشمالاً - صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر ومغبرا أحياناً نهاراً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج مضطربا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز