«الداخلية»: إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» بمركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أزاح اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، أمس، الستار عن لوحة تصنيف خمس نجوم بمركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك ضمن برنامج التصنيف العالمي للنجوم.

وهنأ اللواء ركن خليفة حارب الخييلي العاملين بالمركز على هذا الإنجاز، الذي يأتي ثمرة جهودهم في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية.

كان في استقباله لدى وصوله اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية.

والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، والمقدم محمد عبدالله علاي، مدير مركز خدمات المرور والترخيص، والمقدم خالد محمد الكي، نائب مدير مركز خدمات المرور والترخيص، وعدد من كبار الضباط بالقيادة.

خدمات

وقدم المقدم محمد عبدالله علاي شرحاً وافياً لوكيل الوزارة حول الخدمات المقدمة للمتعاملين في المركز وآلية سير العمل به، بالإضافة إلى التحول الذكي في تقديم الخدمات وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وتوجه اللواء سيف الزري الشامسي بأسمى آيات الشكر والتقدير لوكيل وزارة الداخلية على اهتمامه ومتابعته للجهود المبذولة على مستوى القيادات العامة للشرطة وإدارات وزارة الداخلية في الارتقاء بخدمات المتعاملين وسعيها الحثيث لبلوغ أفضل المعايير التي حددها برنامج الإمارات للأداء الحكومي المتميز والوصول بخدماتها إلى فئة السبع نجوم تلبية لطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

واختتم وكيل وزارة الداخلية زيارته بلقاء فريق العمل بمركز خدمات المرور والترخيص، وهنأهم بهذا الإنجاز المتقدم، وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم والريادة.

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