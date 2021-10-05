«الامارات للمحامين» تطلق 3 برامج تدريبية

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونين عن إطلاق 3 برامج تدريبية يعتزم المعهد العالي للتدريب القانوني الذي يعمل تحت مظلة الجمعية تنفيذها خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل.

وذلك لغايات توسيع دائرة الاستهداف بحيث تشمل كافة شرائح المجتمع ولا تقتصر على المحامين والعاملين في المجال، كما جرى إطلاق الشعار الجديد لهوية المعهد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في مقرها، بحضور الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي محمد خليفة الغفلي نائب الرئيس، والمحامي إبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني.

وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس الإدارة حرص الجمعية على مواصلة مسيرة الريادة والتميز في الأداء، مشيراً إلى أن الجمعية ستركز وفقاً لخطتها على الجانب التدريبي بشكل يوازن بين احتياجات المحامين بشكل عام والمحامين الجدد ورفدهم بالخبرات العملية المطلوبة، متطرقاً إلى إطلاق مبادرة «منكم نتعلم» والتي يقوم بتنفيذها محامون متمرسون في المجال، وتستهدف محامين جدداً لتدريبهم على كيفية إدارة مكاتب المحاماة والتعامل مع القضايا.

وذكر أن مجلس الإدارة الجديد يركز حالياً على تنفيذ حزمة أنشطة وبرامج تستهدف كافة شرائح المجتمع وتحمل في بعض جوانبها شق التوعية القانونية التي يحتاجها الفرد في حياته.

وبدوره كشف المحامي إبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني عن 3 برامج تدريبية سيعمل المعهد على تنفيذها خلال الفترة الحالية وهي: برنامج إعداد القادة المحامين وهو برنامج مدته 15 يوماً يستهدف أصحاب مكاتب المحاماة، فيما يقضي المتدرب 3 أيام من إجمالي مدة التدريب خارج الدولة لتبادل المعارف والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل القانوني.

وبين أن للبرنامج عدة أهداف أهمها تطوير الأفكار وبناء الشخصية القيادية وتنمية القدرات والمهارات في طرق التسويق وإدارة مكاتب المحاماة والترويج لمشاريعهم القانونية بما يخدم أهداف الدولة القانونية المستقبلية بإيجاد قانونيين مواطنين قادرين على الارتقاء بمهنة المحاماة، مشيراً إلى أن المعهد سيعلن عن اشتراطات القبول والدخول للبرنامج عبر منصاته قريباً بعد تحديد وقت وتاريخ الانطلاق.

ولفت بأن البرنامج القيادي يشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية، إذ سيعمل على طرح ومناقشة العديد من التجارب الناجحة التي سيقدمها نخبة من المحامين المتمرسين والمعروفين ممن لديهم خبرات طويلة في المجال القانوني.

وتحدث الحوسني عن البرنامج الثاني الذي سيطلقه المعهد وهو برنامج «إعداد المدربين» الذي يرمي إلى إعداد مدربين قانونيين معتمدين، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي الثالث سيكون حول «الملكية الفكرية» ويستهدف المحامين والعاملين في قطاع تسجيل العلامات التجارية، ومتوقعاً أن يساهم البرنامج في إيجاد متخصصين في المجال نتيجة لوجود شح في هذا التخصص.

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