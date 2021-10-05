علي النعيمي يبحث العلاقات البرلمانية مع وفد إيطالي

المصدر: دبي - وام

التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، يمونا سوريانو ويانا إهم عضوتي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي.

وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولا سيما في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.

حضر اللقاء أعضاء المجلس أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية كل من سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية، وميرة سلطان السويدي نائبة رئيس اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعفراء راشد البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني في المجلس.

تعاون

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي في اللقاء عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ورحب معاليه بالمشاركة الإيطالية في معرض إكسبو 2020، ودعا رئيس وأعضاء البرلمان الإيطالي لزيارة هذا الحدث العالمي الفريد، واستعرض جهود دولة الإمارات التنموية استعداداً لعام الخمسين والجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 (كورونا)، وجهود وإنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأعربت يمونا سوريانو عضوة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة للحفاوة التي استقبل بها الوفد البرلماني الإيطالي، وأكدت أن اللقاءات بين المجلسين تفتح آفاقاً كبيرة لتعزيز العلاقات البرلمانية.

وأكدت أن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» تظاهرة عالمية تشارك بها 192 دولة فضلاً عن آلاف الشركات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات.

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