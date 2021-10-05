سعيد الطاير: الإمارات باتت من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء

المصدر: وام

قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن إعلان حكومة الإمارات عن إطلاق مهمة جديدة ضمن مشاريع الخمسين لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء تحقق إنجازات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي.

وقال معاليه - في تصريح له اليوم - إن ما حققته الإمارات في قطاع الفضاء خلال السنوات القليلة الماضية بدءاً من إطلاق "خليفة سات" أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100%؛ وذهاب رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية؛ وإطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ والمشاركة في استكشاف القمر وصولاً إلى استكشاف كوكب الزهرة وكويكبات أخرى في المجموعة الشمسية دليل راسخ على نجاح استراتيجية دولة الإمارات في التأسيس لقطاع علوم وتكنولوجيا متطور ومستدام يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة وتنافسية الدولة في هذا القطاع الواعد.

وأكد معاليه أن هذا المشروع الريادي يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لاستئناف الحضارة العربية على أيدي أبناء وبنات الوطن الذين اكتسبوا خبرات ومهارات رائدة في مختلف المجالات بما في ذلك علوم وتقنيات الفضاء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : نهنئ أنفسنا بقيادة تمتلك رؤية استشرافية واستراتيجية واضحة لترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء حيث يؤكد هذا المشروع أن قيادتنا تضع الاستثمار في أبناء وبنات الوطن وتمكين الشباب على رأس قائمة أولوياتها وتوفر لهم البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز كما يوجه رسالة واضحة للعالم كله انطلاقاً من دولة الإمارات أرض الإيجابية والتفاؤل والأمل بأن كلمة المستحيل لا توجد في قاموس أبناء الإمارات الذين يواصلون العمل لتكون دولتهم أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

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