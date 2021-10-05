سيف بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية الإسرائيلية

المصدر: وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

حضر اللقاء اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.



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