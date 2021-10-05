يقلل زمن الانتظار 20%.. تنفيذي الشارقة يعتمد مشروع التحكم الذكي بإشارات المرور

المصدر: البيان

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بتكاتف جهود كافة فرق العمل لدى الجهات الحكومية في التأهب والاستعداد لمواجهة الأزمات، والتي ظهرت جلياً خلال الحالة المدارية "شاهين"، حيث أثبتت فرق العمل الحرفية العالية والخطط الاستباقية في التعامل مع الأزمات للحفاظ على كافة الأرواح وتقليل الأضرار المحتملة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي، ورفد الإمارة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية، ورفع مستوى العيش الكريم للقاطنين على أرض الشارقة.

وضمن التطوير المستمر لقطاعات البنى التحتية وتزامناً مع التنمية الشاملة في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس مشروع التحكم المروري الذكي والذي يهدف إلى تطوير منظومة الإشارة الضوئية في الإمارة باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية في مجال الحركة المرورية.

وسيسهم التحكم المروري الذكي في تحسين وقت الرحلة، وتسهيل تدفق حركة المرور من خلال التحقق من الاختناقات المرورية وتحديدها، وإعطاء الأولوية المرورية، وتقليل زمن الانتظار بنسبة تصل إلى 20‎%‎.

كما سيوفر المشروع الجديد انسيابية أكبر في الحركة، وزيادة في مستويات السلامة المرورية وتقليل حوادث الاصطدام، والحد من التلوث من خلال تقليل نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن توقف المركبات، ووضع إجراءات أسرع في عمليات الصيانة الوقائية للإشارات الضوئية.

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