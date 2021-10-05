طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا في الإمارات

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

حركة الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:15 والمد الثاني عند 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:55 الثاني عند الساعة 07:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 09:20 والمد الثاني عند 22:00 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:52 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 80 25

دبي 38 28 80 30

الشارقة 38 26 75 25

عجمان 37 28 75 30

أم القيوين 37 25 75 25

رأس الخيمة 39 24 80 20

الفجيرة 34 26 80 30

العين 38 25 75 20

ليوا 39 28 80 20

الرويس 36 28 85 35

السلع 36 27 85 30

دلما 36 29 80 30

طنب الكبرى 37 30 80 35

طنب الصغرى 37 30 80 35

أبو موسى 36 30 80 35 .

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