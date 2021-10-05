أبوظبي تعتمد مبادرة "المدارس الزرقاء"

المصدر: البيان

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي مبادرة "المدارس الزرقاء" لدعم المدارس في أبوظبي لتخفيف الإجراءات والعودة إلى العمليات التشغيلية الاعتيادية بناءً على معدلات التطعيم.

وتدخل هذه المبادرة حيّز التنفيذ اعتباراً من الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، في خطوة تضع التطعيم ركيزة أساسية نحو التعافي وتُرسّخ قيم الشفافية وتُعزّز التجربة التعليمية والاجتماعية للطلاب في المدارس.

ويُمكن للمدارس التي تكون فيها نسبة التطعيم مرتفعة تخفيف الإجراءات تدريجياً، بما في ذلك تخفيف قيود التباعد الجسدي، وإجراءات ارتداء الكمامة، وزيادة سعة الصفوف والحافلات المدرسية، وعودة الأنشطة اللاصفية، والرحلات الميدانية.

تضم مستويات التصنيف "البرتقالي" للمدارس التي لا تتجاوز فيها نسبة تطعيم الطلاب 50 بالمئة، و"الأصفر" للمدارس التي تتراوح فيها النسبة بين 50 و60 بالمئة، و"الأخضر" للمدارس التي تتراوح فيها نسبة التطعيم بين 65 و84 بالمئة، والمستوى "الأزرق" للمدارس التي بلغت فيها نسبة التطعيم 85 بالمئة فما فوق.

ويمكن للأطفال تلقي جرعات التطعيم مجاناً في عدة مراكز على مستوى أبوظبي، بما في ذلك مركز تطعيم الأطفال في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". يمكن تلقي لقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال من عمر 12 سنة فما فوق، ولقاح سينوفارم للأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق

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