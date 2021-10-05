في مهمة فضائية جديدة.. الإمارات تستكشف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عن إطلاق الإمارات ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء وهي مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر: أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء .. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية … وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ).

وأضاف سموه : " مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها .. ورحلاتنا مستمرة ..ولدينا مشاريع علماء فضاء .. ورواد فضاء .. ومركبات فضاء .. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية .. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك .. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟".

إلى ذلك قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر: إطلاق دولة الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.. نثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبلنا والمعرفة الإنسانية..

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