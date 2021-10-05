حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، قرار المجلس رقم /36/ لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان، وعضوية كل من: جمال عبدالرحمن المدفع، نائبا للرئيس، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وخالد أحمد الشيخ مبارك، وعيسى ناصر السركال، وأحمد محمد بن مسمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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