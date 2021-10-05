«إعمار» تقدم مليون درهم لحملة الهلال الأحمر لدعم التعليم

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت شركة إعمار تبرعاً بقيمة مليون درهم لحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم التعليم، يستفيد منه أكثر من ألفي طالب على مستوى الدولة.

أهداف

وتستهدف الحملة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً تحت شعار «لنكن سنداً لمستقبلهم» توفير الدعم اللازم لحوالي 20 ألف طالب من الأسر المتعففة والمتأثرين من جائحة كورونا والأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر ملائمة، وذلك من خلال سداد رسومهم الدراسية وتوفير مستلزماتهم المدرسية إلى جانب المعينات الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والذكية والتقنيات الحديثة.

إشادة

وأشاد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر بمبادرة شركة إعمار وتجاوبها ودعمها لحملة التعليم التي أطلقتها الهيئة لدعم المسيرة التعليمية للكثير من الطلاب الذين تحول ظروف أسرهم المادية والاقتصادية دون الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها.

وقال إن مبادرة الشركة تأتي ضمن سعيها الدائم لتعزيز مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها.. مشيراً إلى أن إعمار شريك أساسي ومساند قوي لبرامج الهيئة ومشاريعها من أجل تحسين حياة أشد الفئات ضعفاً.

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