عمار النعيمي يهنئ مراكز شرطة عجمان الحاصلة على 5 نجوم

المصدر: عجمان - وام

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المسؤولين في القيادة العامة لشرطة عجمان، وموظفي مراكز الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، وهي: مركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة المدينة الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز وفرق العمل التي عملت من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمركز شرطة المدينة الشامل، حيث كان في مقدمة مستقبليه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومديرو المراكز وكبار ضباط الشرطة في إمارة عجمان.

خدمات

وأزاح سموه خلال الزيارة الستار عن اللوحة فئة الـ 5 نجوم التي حصل عليها المركز، ومن ثم تفقد ومرافقوه أقسام المركز المختلفة، واستمع إلى شرح واف حول الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدم للمتعاملين وسرعة الاستجابة وإنهاء المعاملات بسرعة واقتدار.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الدولة كافة في ظل استراتيجية الوزارة التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة. معرباً عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية لمواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة والتقدم التكنولوجي والمعلومات في العالم.

شكر وتقدير

توجه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بأسمى آيات الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اهتمام سموه ومتابعته للجهود المبذولة على مستوى القيادات العامة للشرطة وإدارات وزارة الداخلية في الارتقاء بخدمات المتعاملين وسعيها الحثيث لبلوغ أفضل المعايير التي حددها برنامج الإمارات للأداء الحكومي المتميز والوصول بخدماتها إلى فئة السبع نجوم تلبية لطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

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