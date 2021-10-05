تعاون بين «زايد العليا» و«سيمنز» لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز للطاقة، بشأن تدريب وتوظيف الطلاب منتسبي المؤسسة لدى الشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج تدريبي احترافي، لعدد من أصحاب الهمم في المجال المهني، وإلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي والمهني لدى أصحاب الهمم وكوادر الشركة.

توقيع

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة سيمنز للطاقة، خالد بن هادي نائب رئيس شركة سيمنز للطاقة..

وحضر مراسم التوقيع، التي جرت بمقر المؤسسة، عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، ونافع علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومن جانب شركة سيمنز، ماريا فيرارو المدير المالي ومدير الشمول والتنوع، وتيم هولت عضو المجلس التنفيذي للشركة.

فرص وظيفية

وتتضمن الاتفاقية، توفير شركة سيمنز لفرص وظيفية مناسبة، للعمل بالشركة، للطلاب أصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالبرنامج، من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقيام المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية، بمختلف درجاتهم، ومديري شركة سيمنز، على كيفية التفاعل والعمل مع أصحاب الهمم بشكل عام، لا سيما الطلاب المرشحين، لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي.

وتوجه الأمين العام، بالشكر إلى الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي، لحضوره توقيع الاتفاقية، كما شكر المسؤولين في شركة سيمنز، على تلك الخطوة، التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح، الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم.

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