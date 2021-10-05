261502 فحص جديد لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)‎‎

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 261502 فحص «كورونا» جديد خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736,897 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2103 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 287 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 729835 حالة. ‌

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بتقديم 31923 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20.228.472 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 204.53 جرعات لكل 100 شخص. ‎

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