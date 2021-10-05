سهيل المزروعي: تعزيز منظومة التخطيط الحضري وتوفير إسكان حكومي مستدام

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أفردت الكثير من النقاشات وعقدت الشراكات.

وأطلقت المبادرات النوعية وخطط العمل الطموحة للـ 50 عاماً المقبلة، بهدف تعزيز منظومة التخطيط الحضري وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام، يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تصريح

ولفت معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للموئل، الذي يحتفل به في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، إلى أن المشاريع الإسكانية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تندرج ضمن خطة التنمية الحضرية للـ 50 عاماً المقبلة، وتدعم منظومة البنية التحتية وتوجهات الدولة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

مؤكداً: إن الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسرة المواطنة، هو غايتنا ويعتبر قضية محورية تستحق منا العمل الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية من أجل مستقبل مشرق لأبناء وبنات الإمارات.

مسكن ملائم

وأوضح معاليه: إن توفير المسكن الملائم يتربع على قائمة أولويات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال العام الجاري بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم، استفاد منها 1656 مواطناً في الإمارة.

والتي تشكل إضافة لحزم المنافع السكنية، التي تم تقديمها للمواطنين العام الماضي، حيث شهد عام 2020 الإعلان عن توجيهات سامية لإصدار 3 دفعات، شملت منح أراضٍ سكنية وقروضاً إسكانية ومساكن..

بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المتقاعدين والمتوفين، بقيمة بلغت 15.5 مليار درهم، واستفاد منها 13.626 مواطناً. وقال معاليه: كون الإنسان وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد سموه مؤخراً ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للـ 20 عاماً المقبلة للمواطنين في دبي، ووجه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار و700 مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ 20 عاماً المقبلة.

إنجازات

ويواصل برنامج الشيخ زايد للإسكان إنجازاته، حيث أصدر منذ إنشائه في عام 1999، أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني، بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي والوفاء بقــرض، كما قام البرنامج بتسليم 35 ألفاً و455 مسكناً للمستفيدين.

حماية البيئة

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة لم تغفل خلال عملها وإنجازاتها في قطاع الإسكان الحكومي، الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند إلى الاستدامة، ودعم خطة دولة الإمارات وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وفق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي.

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