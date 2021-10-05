تراجع توريد الأسماك لأسواق رأس الخيمة يرفع الأسعار

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت أسواق الأسماك في رأس الخيمة، تراجع كميات توريد الأسماك لليوم الثاني نتيجة لمنع خروج الرحلات البحرية، حفاظاً على قوارب الصيد والعاملين عليها، تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة، حيث سجلت أسعار الأسماك ارتفاعاً نتيجة لزيادة الطلب من المطاعم والفنادق والتجار على الأصناف الطازجة، بالإضافة للطلبات الإلكترونية للأهالي عبر التطبيقات الذكية.

وأكد حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، التزام الصيادين لليوم الثاني على التوالي بتعليمات الجهات المختصة في رأس الخيمة، بعدم خروج قوارب الصيد البحري بشكل كامل، حفاظاً على سلامة قواربهم والعمال المرافقين لهم، نتيجة لاضطراب وارتفاع الأمواج البحرية، الناتجة عن الحالة المدارية «شاهين»، التي أعلنت عن انتهائها يوم أمس.

وأشار إلى أن التأثيرات التي شهدتها أسواق بيع الأسماك نتيجة لانخفاض الكميات الواردة لمناطق المزادات، يأتي ضمن التزام التجار بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، التي أقرها قسم الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، بعدم الاحتفاظ بالأسماك داخل الثلاجات لفترات محددة، حيث يتم فرض رقابة مشددة من قبل مفتشي البلدية لتطبيق تلك المعايير.

وأكد الزعابي توفير أسماك طازجة من المزارع السمكية وأحواض التربية التي تغطي أي نقص بالأسواق، وأن أسواق الإمارة تعتمد خلال تلك الفترة الحالية على الأسماك المستوردة الطازجة، التي يتم توريدها بالتعاون مع التجار الموردين لسد احتياجات السوق.

جلسة

كشف حميد الزعابي عن توصيات الجلسة الحوارية التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع حرس السواحل، والتي ناقشت متطلبات أبناء مهنة الصيد، أول من أمس، ومنها تقليص المستندات المطلوبة للإعفاء من رسوم جهاز التتبع، ووضع دراسة لتغيير جهاز التتبع بجهاز أحدث وإلغاء الرسوم، والسماح بالصيد حول نطاق حقل صالح بمسافة 5 كيلو مترات.

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