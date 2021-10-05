محمد الكعبي: لا تأثيرات للحالة المدارية في الفجيرة

المصدر: الساحل الشرقي - عائشة الكعبي

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة لـ«البيان» أنه لا توجد حتى الآن تأثيرات مقلقة من الحالة المدارية «شاهين» على المنطقة، مشيراً إلى أن حالة الجو طبيعية وتحت السيطرة، وفرق عمل الطوارئ على أهبة الاستعداد والجاهزية، للتعامل الفوري مع حالة الطقس وتقلباته.

وأكد أن فريق الطوارئ والأزمات في الإمارة اتبع في وقت سابق خطة استباقية للتصدي للحالة المدارية برفع درجة الاستعداد والجاهزية لقوة الشرطة، وتكثيف الجهود باستخدام المعدات والآليات لعمل حواجز ترابية على امتداد شواطئ الفجيرة، ويأتي ذلك في سبيل الحد من أي تأثيرات لاضطراب البحر وارتفاع أمواجه، ومنع امتداد مياهه إلى الشوارع المحاذية.

التزام

وناشد القائد العام لشرطة الفجيرة كافة أفراد المجتمع بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر والشواطئ، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم، ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة أثناء تقلبات حالة الطقس.

مستجدات

وأوضح أنهم حريصون على موافاة الجمهور بمستجدات الحالة المدارية على مدار الساعة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمنياً السلامة للجميع.

جهود

قال الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء: إن الحالة المدارية «شاهين» قد ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي وفق المركز الوطني للأرصاد، موضحاً أن الحالة لم تؤثر سلباً على شواطئ المدينة التي تمتد إلى أكثر من 10 كلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز