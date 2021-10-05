65 صهريجاً ومضخة لسحب المياه في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

وزعت بلدية العين 65 صهريجاً ومضخة سحب مياه، على 19 موقعاً على مستوى المدينة، 20 معدة ثقيلة على 5 مواقع رئيسة، وفتحت شبكات تصريف مياه الأمطار، وخفضت منسوب المياه في بحيرة المبزرة الخضراء، كما جهزت 5 فرق للاستجابة لبلاغات تجمعات المياه وسقوط الأشجار والمشوهات الأخرى.

ودعت بلدية العين، الجمهور للتواصل على الرقم 993، لتقديم البلاغات وحالات الطوارئ، منوهة بضرورة تجنب القيادة أثناء هطول الأمطار الشديدة، وانعدام الرؤية خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وتجنب الوقوف تحت الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة، وتجنب النزول في مجاري السيول والوديان والشعاب وتجمعات المياه.

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