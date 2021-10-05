خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي وزراء اليابان وإثيوبيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فوميو كيشيدا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان. كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور آبي أحمد.

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