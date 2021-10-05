عمر سلطان العلماء: القيادة تُسخر السبل للمجتمع ليقود التطور التكنولوجي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة يحمل شعار «الإمارات تبرمج» يأتي من إيمان القيادة بأهمية تسخير جميع السبل والمبادرات لفتح الفرص للمجتمع الإماراتي لكي يقود التطور التكنولوجي في السنوات القادمة.

ودوّن معاليه عبر «تويتر»: «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أصبح 29 أكتوبر من كل عام يوماً لتعليم المجتمع بأكمله لغة المستقبل. تؤمن قيادتنا بأهمية تسخير جميع السبل والمبادرات لفتح الفرص للمجتمع الإماراتي لكي يقود التطور التكنولوجي في السنوات القادمة. #الإمارات_تبرمج 29 أكتوبر».

وتابع العلماء: «قبل 20 عاماً، في 29 أكتوبر 2001، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن رؤيته لتحويل دولة الإمارات إلى عاصمة للتطور التكنولوجي في المنطقة. واليوم نرى ثمار تلك الرؤية والجهود المبذولة في كون دولة الإمارات عاصمة لشركات الاقتصاد الرقمي في المنطقة».

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