«أبوظبي للطفولة» تتلقى توصيات مجموعات الابتكار المعرفي لـ«ود»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تلقيها نتائج عمل وتوصيات مجموعات الابتكار المعرفي ضمن مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي عملت خلال الأشهر الستة الماضية على تنفيذ عدد من البحوث الاجتماعية وإجراء مناقشات معمقة ضمن أكثر من 200 جلسة ضمت خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم، يجمعهم هدف واحد يتمثل في تركيز الاهتمام على الأطفال ومنظومة تنمية الطفولة المبكرة.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع حضرته سناء سهيل مدير عام الهيئة، وسيسيليا فاكا جونز رئيس مجموعات الابتكار المعرفي، والدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في الهيئة إلى جانب عددٍ من قيادات وموظفي الهيئة.

وقدمت مجموعات الابتكار المعرفي خلال الاجتماع توصياتها التي جاءت ثمرة جهودها المتمثلة بإجراء تحليلٍ شاملٍ للبنية الاجتماعية والتعليمية في إمارة أبوظبي، والسياسات المتّبعة، ومجتمع الدعم، والتوجهات المجتمعية العامة المتعلقة بتربية الأطفال في الإمارة. والتي ركزت خلالها على ثلاثة مواضيع رئيسية تؤثر بشكل كبير على تنمية الطفولة المبكرة في مجتمعات اليوم، تتضمن التكنولوجيا الإنسانية للأطفال لتمهيد الطريق نحو الثورة الصناعية الخامسة، وأسلوب الحياة في القرن الحادي والعشرين لتشجيع الأطفال وأسرهم على تبني أسلوب حياة أفضل.

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