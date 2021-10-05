حمدان بن زايد: سلطان الجابر شخصية قيادية طموحة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، لحصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس».

وكتب سموه عبر حسابه على «تويتر»: «نبارك للدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس»، شخصية قيادية طموحة آمنت بالتطوير المستمر، وساهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال الطاقة على مستوى العالم وتعزيز قدراتها التنافسية».

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