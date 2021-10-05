محمد بن زايد: المثابرة والشراكات الاستراتيجية تعززان دور الإمارات بقطاع الطاقة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، لحصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس»، التي تعد أهم جائزة عالمية في قطاع الطاقة.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:

«نهنئ الدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس». المثابرة ومضاعفة الجهود والشراكات الاستراتيجية ممكّنات أساسية لتحقيق النتائج وتعزيز دور الإمارات في قطاع الطاقة».

وكتب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عبر حسابه على «تويتر» مهنئاً: «نبارك لمعالي الأخ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، حصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس».

وأكمل: «تكريمٌ مستحق لقيادة نفتخر بها في مجال الطاقة، فلمعاليه بصمة متميزة في خلق تنافسية اقتصادية وعلمية في قطاع النفط و الغاز والطاقة المتجددة، مما أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية، متمنين له المزيد من التقدم والنجاح».

رؤية ودعم

وثمّن الجابر في أعقاب تسلمه الجائزة عن بُعد، عالياً دعم القيادة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وثمّن رؤية ودعم المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، ومجلس إدارة «أدنوك»، وتوجيهات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وقال: «لم يكن الحصول على الجائزة ليتحقق، لولا الرؤية والدعم والمساندة الدائمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. فهو الداعم الأول لكل ما حققته من إنجازات، داخل «أدنوك» أو خارجها، وفي مختلف المهام الأخرى. فسموه من جعلني أؤمن بأنه لا وجود للمستحيل في رحلة النجاح، فهو القدوة ومصدر الإلهام بحكمته ورؤيته الثاقبة.

وعندما تشتد التحديات والمصاعب، فإن سموه نِعمَ الداعم والمُعين». وتابع: «أدين بالفضل لأسرتي التي رافقتني ودعمتني طوال مسيرتي، ولا يفوتني أن أثمّن دوركم، زملائي الكرام بقطاع الطاقة، فقد دعمتموني بأفكاركم ونصائحكم البنّاءة في مختلف الأوقات، ولكم مني كل الشكر.

وأقدّر الجهود المخلصة والدؤوبة لزملائي بالعمل، ودعم شركائنا بمجالات وقطاعات الأعمال. الجائزة هي نتاج جهد وعمل جماعي، ودليل على أن النجاح أساسه التعاون والشراكة». وشكر مؤسسة «إنرجي إنتليجنس»، التي تنظم الجائزة على دورها في توسيع آفاق المعرفة بقطاع الطاقة.

فضل زايد

وأشار الجابر إلى فضل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في توفير الفرص لمواطني الدولة لتحقيق طموحاتهم. وقال:

«من خلال نشأتي بدولة أسس بنيانها الشيخ زايد، استطعت تحقيق هذا الحلم، فقد أرسى، رحمه الله، ركائز صلبة لوطن يشارك خيراته مع جميع أبنائه ويحفزهم لإطلاق كامل طاقاتهم.

وكان والدي من الجيل الأول الذي شهد تأسيس الدولة، وكان يشجعني على الاجتهاد لتحقيق أحلامي، والأهم، أنه غرس في نفسي حب الوطن، وأن أترجم حب الوطن والقيادة بالعمل والإنجاز والإنتاجية».

ريادة

ودوّنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، عبر «تويتر» مهنئة: «أهنئ أخي معالي الدكتور سلطان الجابر حصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس»، التي تعد أهم جائزة في قطاع الطاقة، إنجاز مشرف يعكس ريادة الإمارات ورؤيتها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي. نتمنى لمعاليه مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة وطننا الغالي».