عبدالله آل حامد: تجربتنا في الاستجابة للجائحة ثمرة توجيهات القيادة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أن تميز تجربة أبوظبي في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» وحصولها على الجوائز العالمية المرموقة في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية استثنائية هو ثمرة لتوجيهات القيادة الحكيمة وجهود طاقم العمل وكافة الشركاء التي وضعت صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع على قائمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي تسلم معاليه فيه جائزة المبادرة الذهبية لفئة «المؤسسة المتميزة» المقدمة من اتحاد المستشفيات العربية لجهود دائرة الصحة - أبوظبي في التصدي لجائحة «كوفيد 19».

وقال آل حامد إن حصول دائرة الصحة - أبوظبي على هذه الجائزة يعزز مكانة أبوظبي كنموذج رائد يحتذى به في العالم في مواجهتها للجائحة.

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