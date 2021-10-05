حاكم عجمان يطلع على خطط واستراتيجية وزارة الداخلية

المصدر: عجمان- وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه بديوان الحاكم، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة الداخلية في كل المجالات الأمنية وجهودها في تقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة، ترضي المتعاملين مع الأجهزة الأمنية بالدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، الذي قدم لسموه نبذة مختصرة حول برامج وإستراتيجية العمل في كافة أجهزة الوزارة المستقبلية لتدعيم العمل الأمني وترسيخ مفهوم الأمان والاستقرار من خلال التوسع في إعداد برامج أمنية وتنظيم المزيد من الحملات التوعوية في كافة المجالات الأمينة وضرورة وجود خدمات متميزة سواء في المجال الأمني وغيرها من القطاعات في وزارة الداخلية.

وثمن سموه ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية من قبل وزارة الداخلية، والتي يرجع الفضل فيها لتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين.

إشادة

أشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الداخلية، وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يولي اهتماماً بتدعيم الأجهزة الأمنية بما تحتاج إليه من معدات وكوادر بشرية والعمل من أجل الأمن والاستقرار. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات الخدمية والتوسعات في الأجهزة الأمنية من حيث البنى التحتية أو المعدات والكوادر البشرية، التي تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين لإرضاء المتعاملين وإسعادهم مع هذه الأجهزة.

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