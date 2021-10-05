هزاع بن زايد: لا شيء يقف بوجه العزيمة والإرادة

المصدر: (دبي - البيان)

نشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مقطع «فيديو» عبر حسابه في «تويتر» يظهر قصة سعيد الظاهري وسعيد البلوشي اللذين أسسا شركة لصنع الأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة لأصحاب الهمم.

ودون سموه عبر «الفيديو»: «أسوأ ما يمكن أن تفعله هو أن تنتظر» والشباب الطموح المفعم بالإيجابية والأمل لا ينتظر الفرص بل يصنعها.. سعيد الظاهري وسعيد البلوشي أسسا شركة لصنع الأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة لأصحاب الهمم، ليكونا جزءاً من التنمية الاقتصادية ويثبتا أن لا شيء يقف بوجه العزيمة والإرادة.

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