مشروع بحثي مشترك بين الإمارات وإسرائيل للحفاظ على طائر الحبارى

المصدر: وام

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى التابع لحكومة أبوظبي والذي يعتبر الجهة الرائدة عالمياً في المحافظة على الحبارى و المؤسسة الإسرائيلية للطبيعة و التراث اليوم عن مشروع رئيسي لدراسة مجموعة الحبارى الآسيوية المقيمة في إسرائيل سيكون الأول الذي يتم تنفيذه بعد الحدث التاريخي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين في نوفمبر 2020.

وسيقوم خبراء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بما لديهم من عقود من الخبرة العلمية بالعمل مع علماء المؤسسة الإسرائيلية للطبيعة والتراث لمسح ودراسة بقايا المجموعة المقيمة من طائر الحبارى في إسرائيل بهدف الحصول على بيانات حديثة حول وضع هذا الطائر وفهم خصائصه الإيكولوجية والسلوكية ويشمل ذلك التوزيع الجغرافي والكثافة العددية والتكاثر ومعدلات البقاء وجودة الموائل والتحركات من خلال بيانات التتبع.

و سيدرس المشروع التركيب الجيني للحبارى و مدى اختلافه عن المجموعات الأخرى عبر النطاق في ضوء الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن الحبارى في إسرائيل قد يكون لها تكيف جيني محلي ومن خلال مثل هذه الأبحاث سيطور الطرفان تدابير مستقبلية للمحافظة على الحبارى.

و قال معالي ماجد علي المنصوري العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: " قادت أبوظبي الطريق من أجل المحافظة على الحبارى و لديها خبرة متفردة في معرفة هذا النوع و يندرج التعاون مع المؤسسة الإسرائيلية للطبيعة والتراث ضمن أهداف الصندوق لمواصلة تعميق فهمه لبيئة الحبارى والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الحفاظ على الأنواع ويسمح لنا العلم بالأوضاع على أرض الواقع باتخاذ إجراءات حقيقية ومؤثرة للحفاظ على الأنواع للأجيال القادمة ".

من جهته قال اللواء /احتياط/ ماتان فيلناي رئيس المؤسسة الإسرائلية للطبيعة والتراث: " بعد توقيع مذكرة التفاهم التاريخية بيننا العام الماضي نتقدم بالتهنئة لعلمائنا على العمل الجاد المشترك لتطوير هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة معرفتنا بالحبارى وموائلها داخل إسرائيل ونتوقع أن تمكننا هذه المعرفة من الحفاظ على هذه الأنواع المعرضة للخطر بشكل أفضل ".

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