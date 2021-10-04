محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر بجائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة

المصدر: البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نيهان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة "إنرجي إنتلجينس".

وأكد سموه أن المثابرة ومضاعفة الجهود والشراكات الاستراتيجية ممكّنات أساسية لتحقيق النتائج وتعزيز دور الإمارات في قطاع الطاقة.

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