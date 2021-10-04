الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 12:52، والمد الثاني عند 00:17، والجزر الأول عند الساعة 18:12، والثاني عند الساعة 06:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:51، والمد الثاني عند 21:11، والجزر الأول عند الساعة 15:06، والجزر الثاني عند الساعة 03:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 75 25

دبي 37 30 75 25

الشارقة 38 29 85 20

عجمان 38 29 80 25

أم القيوين 37 29 85 25

رأس الخيمة 38 30 75 20

الفجيرة 35 29 80 50

العين 37 27 75 15

ليوا 40 27 75 20

الرويس 39 28 75 15

السلع 39 29 75 15

دلما 35 29 80 35

طنب الكبرى 36 30 75 25

طنب الصغرى 36 30 75 25

أبو موسى 36 30 75 25.

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