خليفة بن طحنون يستقبل وزيرة الداخلية الإسرائيلية في واحة الكرامة

المصدر: وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم الإثنين في واحة الكرامة بأبوظبي معالي أيليت شكد وزيرة الداخلية الإسرائيلية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.

ولدى وصول معاليها إلى واحة الكرامة استعرضت مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضعت إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولة قامت بها شكد في مختلف أنحاء الواحة شرحا وافيا عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما قامت وزيرة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبرت فيها عن تقديرها لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين البطولة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز