"الطوارئ والأزمات" تؤكد انتهاء الحالة المدارية "شاهين"

المصدر: البيان

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية حول الحالة المدارية "شاهين" انتهاء الحالة المدارية "شاهين" مع التأكيد على جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع.

وقالت الهيئة خلال الإحاطة "نزف لجمهورنا الكريم أنه ولله الحمد تم تأكيد انتهاء الحالة المدارية "شاهين" مع التأكيد على جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع".

وتقدمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بجزيل الشكر والتقدير لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف أطيافهم على تجاوبهم وتعاونهم مع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتي تهدف إلى ضمان صحتهم وسلامتهم.

وأكدت الهيئة أن الأيام السابقة أظهرت مدى الوعي المجتمعي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا النوع من المخاطر كما ساهم المجتمع وبشكل كبير بنشر رسائل التوعية ودعم الجهود الوطنية، مشيرة إلى أن جميع الجهات كانت على درجة عالية من الجاهزية والتأهب للتعامل مع الحالة المدارية كما كانت جميع القدرات الوطنية مسخرة لأي طارئ.

وأشادت الهيئة بجهود كافة الجهات المعنية في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجميع فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية لضمان السلامة.

وأكدت أن المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل دائما وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بأسوأ السيناريوهات المتوقعة وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية.

وأضافت أنه خلال في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ولتعزيز الجهد الوطني تم تشكيل فرق محلية للتعافي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بناءً على توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، إذ تهدف هذه الفرق لوضع الحلول الآنية ومعالجة التحديات إن وجدت في المناطق المتأثرة بالحالة المدارية "شاهين".

ولفتت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أنه تم تفعيل 8 خطط وطنية، و31 خطة محلية بمشاركة 20 جهة وطنية و82 جهة محلية وذلك بهدف تعزيز عمل منظومة الاستجابة للحالة المدارية. ولضمان وصول جميع رسائل التوعية والتحذير لمختلف فئات المجتمع تم نشرها بأكثر من 19 لغة.

وذكرت أنه تم عقد 4 اجتماعات للفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتعلق بالكوارث الطبيعية وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الحالة المدارية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات.

وقالت "نلمس مدى توافق وتناغم جميع الجهات المعنية والمختصة للتأكيد على أن وحدة الجهود وتضافرها أساس نجاح دولة الإمارات في الاستجابة الوطنية والتصدي للأزمات مهما كانت نوعيتها، وسيتم تفعيل هذا الفريق مستقبلاً للتعامل مع تداعيات أية طوارئ طبيعية تتعرض لها الدولة".

وأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور بأن تكون الجهات الرسمية هي مصدرهم الأول لأي معلومات خاصة بأحداث قد تقع مستقبلاً وذلك لتفادي أي إشاعات أو معلومات مغلوطة.

وأكدت بأن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لمتابعة كافة الأحداث والتحذير من أي مخاطر متوقع حدوثها ووضع جميع الحلول الممكنة والآمنة حرصاً على سلامة المجتمع بكافة فئاته.

وأشادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور جميع الجهات الوطنية والمحلية التي ساهمت باحتواء تداعيات الحالة المدارية "شاهين"، من خلال استمرار عمليات الرصد والتتبع.

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