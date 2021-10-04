أعادوا أكثر من 4 ملايين درهماً.. "طرق دبي" تكرم 40 سائق أجرة بوسام الأمانة

المصدر: البيان

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (40) سائق مركبة أجرة بوسام الأمانة عن النصف الأول من العام الحالي، وذلك تقديرا لتميزهم وأمانتهم في التعامل مع مفقودات المتعاملين، التي بلغت قيمتها الإجمالية (4) ملايين و(705) ألفاً و(703) درهماً.

وأشادت إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأمانة السائقين المُكَرَّمين وحسن التصرف مع المبالغ المالية والممتلكات الشخصية، التي فقدها الركاب في مركبات الأجرة.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بالسائقين الملتزمين بأخلاقيات العمل والأمانة والإرشادات والتعليمات المنصوص عليها في هذا الجانب وتعاونهم الدائم في الحفاظ على ممتلكات الركاب والعمل على إسعادهم ورفع نسبة الرضا لديهم وجعل التنقل في إمارة دبي تجربة لا تُنسى.

وأكدت إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن إعادة سائقي مركبات الأجرة للمفقودات يعكس حرص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات على تقديم العون والمساعدة لمستخدمي مركبات الأجرة من خلال تطبيق الإجراءات الرسمية المطلوبة في هذا السياق، بما يضمن أمانة ونزاهة السائقين والحفاظ على سلامة الركاب وممتلكاتهم الشخصية.

من جانبهم، عبّر المكرمون عن اعتزازهم بوسام الأمانة وفعالية التكريم، التي نظمتها إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب، مؤكدين أنهم يحرصون دائما على رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال تسليم المفقودات سواء كانت مبالغ مالية او أغراض شخصية وتسليمها للجهات المختصة، معتبرين هذا التقدير تحفيزاً ودعماً لا ينقطع من هيئة الطرق والمواصلات يحثهم باستمرار على التمسك بقيم الأمانة والعطاء في سبيل خدمة مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة.

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