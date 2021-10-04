القائد العام لشرطة الفجيرة: لا تأثيرات مقلقة حتى الآن للحالة المدارية شاهين "فيديو"

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

رصدت اليوم "البيان" حالة البحر على شواطئ إمارة الفجيرة لمتابعة تداعيات الحالة المدارية "شاهين" في بحر عمان، حيث بدت الأجواء مستقرة، وعليه أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة للبيان "إنه لا توجد حتى الآن تأثيرات مقلقة من الحالة المدارية (شاهين) على المنطقة وما تزال تحت السيطرة، وأن فرق عمل الطوارئ على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري مع حالة الطقس وتقلباته".

وناشد القائد العام لشرطة الفجيرة كافة أفراد المجتمع بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر والشواطئ، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على سلامتهم. موضحاً أنهم حريصون على موافاة الجمهور بمستجدات الحالة المدارية على مدار الساعة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمنياً السلامة للجميع.

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