حالة الطقس في الإمارات صباح اليوم

المصدر: البيان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشط السرعة وقوية أحياناً مع السحب وتصل سرعتها إلى 55 كم / ساعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 مترعلى بعض المناطق وذلك خلال الفترة من الساعة 09:00 وحتى الساعة 15:00 الإثنين 04/10/2021.

وأضاف : سقطت صباح اليوم أمطار خفيفة على الظاهرة، الوقن، القوع، الفقع " العين" و حتا "دبي " ، مزيرع ( عجمان )ومتوسطة على الهير وعلى جبل حفيت، عين الفايضة، شعاب الأشخ"العين" وأمطار خفيفة على مطار العين الدولي.

وأشار المركز إلى وجود أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على جسيورة "العين"

ورصد المركز أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.5 درجة مئوية جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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