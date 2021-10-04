بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطتي دبي والشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت إدارة التفتيش الأمني k9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم أحمد المعمري، وكان في استقباله الرائد صلاح المزروعي، مدير الإدارة وعدد من الضباط، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

ورحب الرائد صلاح المزروعي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مد كل جسور التواصل والتعاون مع جميع الجهات الأمنية، والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات داخل الدولة وخارجها.

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