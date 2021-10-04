الإمارات: دعم ملف المناخ يقود إلى نمو اقتصادي قوي

المصدر: ميلانو - وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دعمها القوي للتقدم الحاصل بربط قضية التغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP26» في ميلانو الإيطالية، في الفترة التي تسبق مفاوضات المناخ الحاسمة، التي ستبدأ في المملكة المتحدة.

وبالتحديد في مدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل. وأكدت دولة الإمارات أن العمل الجاد في ملف التغير المناخي يقود إلى نمو اقتصادي قوي.

وترأست معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف في ميلانو، واجتماعات «الشباب من أجل المناخ» «Youth4Cliamte»، قبل قمة تغير المناخ COP26، في نوفمبر بالمملكة المتحدة.

ويضم وفد الدولة خبراء من مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وألقت معالي شما المزروعي خلال مؤتمر واجتماعات الشباب Youth4Climate، كلمة الدولة، والتي سلطت من خلالها الضوء على أهمية وجهات نظر الشباب، والدعوة إلى أهمية إشراك الشباب في العمل على ملف التغير المناخي، وإيجاد الحلول العملية.

وعرفت المندوبين الشباب للدول المشاركة، بنهج الدولة في العمل المناخي، كوسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إطلاق استراتيجية الشباب للتغير المناخي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأوساط الشباب في الدولة، وإيجاد منهجية واضحة.

وقالت معاليها: الشباب هم المعنيون الأساسيون بنقاشاتنا، فمع اشتداد تأثيرات تغير المناخ بمرور الوقت، فإن شباب اليوم، هم الذين سيواجهون أسوأ الآثار للممارسات البيئية السلبية، ونحن بحاجة إلى رفع طموحنا العالمي بشأن ملف التغير المناخي.

وأكدت الإمارات خلال الاجتماع، عرضها لاستضافة اجتماعات التغير المناخي COP28 في عام 2023، مؤكدة التزامها بعملية تشاورية متعددة الأطراف، تهدف إلى تسريع التوافق بين الدول.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: من خلال رؤية القيادة الرشيدة، وإرث الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمتلك دولة الإمارات إرثاً غنياً من دعم العمل المناخي، مع التركيز على تحقيق نتائج فعلية، سواء في مجال السياسات، أو التعاون أو بناء الشراكات، أو تنفيذ المشاريع الناجحة.

وأضاف: كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية باريس، وتصادق عليها، وتطبق تكنولوجيا التقاط الكربون، واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي، وأول من أطلق العمل في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة. وتعد الدولة اليوم، موطناً لـ 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية، وأقلها تكلفة في العالم، ولديها استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة عبر القارات الـ 5.

تأثيرات

ويهدف الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في ميلانو، إلى تعزيز توافق الآراء، وبناء الزخم بشأن الموضوعات الحاسمة التي سيتم التطرق إليها خلال COP26 في غلاسكو، بما في ذلك القضايا العالقة، المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والتخفيف من تأثيراتها، وتمويل العمل من أجل المناخ.

وشاركت معالي شما المزروعي في المناقشة التي تهدف إلى تحديد الأولويات الحاسمة، والنقاط المشتركة في ما يتعلق بالموضوعات الرئيسة، التي سيتم التفاوض عليها خلال COP26 في غلاسكو، بما في ذلك تعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على التكيف، وزيادة وتسريع التمويل الدولي لملف المناخ.

ومن جانبها، قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة، لتجسيد التزامات اتفاقية باريس على المستوى المحلي.

حيث نشهد بشكل مباشر، الأخطار المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على سبل عيشنا ومواردنا، وأهمية التركيز على الفرص الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، التي يعززها العمل على ملف التغير المناخي الطموح لتنمية وطننا. وسنواصل العمل لتحقيق التوقعات والأهداف الطموحة، التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف COP26، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا، للعمل على حلول مشتركة وأكثر فاعلية.

اجتماعات

عقدت معالي شما المزروعي، على هامش المؤتمر التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف COP26، اجتماعات عدة ثنائية، مع وفود بنغلاديش، وإندونيسيا، واليابان، وسنغافورة، والمكسيك، ومصر، وجزر مارشال.

حيث سلطت الضوء على حرص الدولة على الشراكات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول بملف التغير المناخي، من أجل إيجاد مزيد من الفرص الاقتصادية، والتي تؤدي دوراً بناءً من خلال التعاون متعدد الأطراف في جميع المنتديات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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